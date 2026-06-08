ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:42

Непогода без дома: Скамщики из «схемы Долиной» лишили сотни россиян квартир на ₽2 млрд

SHOT: Ущерб от «схемы Долиной» за год перевалил за 2 млрд, пострадали 200 семей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Ущерб от «схемы Долиной» в России за год превысил 2 млрд рублей. По данным SHOT, не менее 200 семей сейчас через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров.

Пострадавшие покупатели продолжают добиваться внимания к проблеме. Среди них в основном молодые семьи, есть люди с инвалидностью. Многие после сделок остались без жилья и теперь вынуждены снимать квартиры или жить у родственников, пока суды тянутся месяцами.

Чтобы привлечь внимание, участники споров запустили флешмоб с фотографиями и просьбами разобраться со «схемой Долиной». По оценкам SHOT, общая сумма зависших сделок уже превысила 2 млрд рублей.

При этом общий ущерб от подобных махинаций с 2023 года может исчисляться гораздо большими суммами. Количество исков в 2025 году резко выросло, а новые эпизоды, по данным источника, продолжают выявлять почти ежедневно.

Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм
Долина захотела, чтобы по её биографии сняли фильм

Ранее Life.ru рассказывал, как петербурженка Лилия купила однокомнатную квартиру у 79-летней пенсионерки и взяла ипотеку на 30 лет, но после сделки продавщица отказалась выезжать и заявила, что стала жертвой мошенников. Теперь ситуация рассматривается в суде.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar