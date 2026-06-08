Непогода без дома: Скамщики из «схемы Долиной» лишили сотни россиян квартир на ₽2 млрд

Ущерб от «схемы Долиной» в России за год превысил 2 млрд рублей. По данным SHOT, не менее 200 семей сейчас через суд пытаются вернуть квартиры, купленные у пенсионеров.

Пострадавшие покупатели продолжают добиваться внимания к проблеме. Среди них в основном молодые семьи, есть люди с инвалидностью. Многие после сделок остались без жилья и теперь вынуждены снимать квартиры или жить у родственников, пока суды тянутся месяцами.

Чтобы привлечь внимание, участники споров запустили флешмоб с фотографиями и просьбами разобраться со «схемой Долиной». По оценкам SHOT, общая сумма зависших сделок уже превысила 2 млрд рублей.

При этом общий ущерб от подобных махинаций с 2023 года может исчисляться гораздо большими суммами. Количество исков в 2025 году резко выросло, а новые эпизоды, по данным источника, продолжают выявлять почти ежедневно.

Ранее Life.ru рассказывал, как петербурженка Лилия купила однокомнатную квартиру у 79-летней пенсионерки и взяла ипотеку на 30 лет, но после сделки продавщица отказалась выезжать и заявила, что стала жертвой мошенников. Теперь ситуация рассматривается в суде.