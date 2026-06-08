От Pin-Up до Azino: 24 члена банды задержаны и 8 объявлены в розыск по делу онлайн-казино

ФСБ России совместно со Следственным комитетом пресекли деятельность организованного преступного сообщества, которое, по версии следствия, обеспечивало финансовые операции для запрещенных в РФ онлайн-казино. Задержаны 24 участника группы, главари арестованы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Установлены и задержаны на территории России 24 участника преступной организации... Лидеры и наиболее активные члены организации заключены под стражу. Еще 8 обвиняемых объявлены в розыск», — уточнила Петренко.

По данным ведомств, через сервисную платформу проводились платежи в интересах 14 онлайн-казино — Pin-Up/Pinco, FreshCasino, Leon, MelBet, MostBet, PlayFortuna, Azino, WinWin, 888Casino и других площадок. Ежедневно, как утверждает СК, участники схемы совершали тысячи транзакций.

Фигурантам предъявлены обвинения в незаконном проведении азартных игр, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества и участии в нём. Дело расследует Главное следственное управление СК по материалам ФСБ. Во время обысков у обвиняемых изъяли деньги и предметы роскоши, включая дорогие автомобили. Суд арестовал имущество фигурантов, а для определения дохода, полученного преступным путем, назначены экспертизы.

А ранее в Новосибирске бывшего начальника отдела полиции, который боролся с коррупцией, самого осудили за взятки от владельцев подпольных казино. Андрея Хомина приговорили к 4 годам тюрьмы и штрафу в 16,5 миллиона рублей.