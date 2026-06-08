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8 июня, 07:33

Российские штурмовики в шаге от полного освобождения Красного Лимана в ДНР

Пушилин: Войска РФ двигаются к окраинам Красного Лимана, идут бои в лесах

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные уже ведут ожесточённые боевые действия с ВСУ в Красном Лимане в ДНР, продвигаясь к северным окраинам населённого пункта. Противник пытается атаковать дронами, но встречает споротивление. Такие данные привёл в интервью журналисту ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин.

«На Краснолиманском участке продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях уже непосредственно Святогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана», — уточнил он.
По словам Пушилина, украинская армия также пытается выбить российских военных с позиций в восточной части Красного Лимана, но всё безуспешно. Наши подразделения держат ситуацию под контролем, резюмировал чиновник.
Итальянского наёмника ВСУ ликвидировали под Красным Лиманом
Итальянского наёмника ВСУ ликвидировали под Красным Лиманом

Ранее сообщалось, что расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й армии нанёс удар по украинским военным, которые пытались провести ротацию на Краснолиманском направлении.

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Татьяна Миссуми
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