Российские штурмовики в шаге от полного освобождения Красного Лимана в ДНР

Российские военные уже ведут ожесточённые боевые действия с ВСУ в Красном Лимане в ДНР, продвигаясь к северным окраинам населённого пункта. Противник пытается атаковать дронами, но встречает споротивление. Такие данные привёл в интервью журналисту ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин.