Российские штурмовики в шаге от полного освобождения Красного Лимана в ДНР
Пушилин: Войска РФ двигаются к окраинам Красного Лимана, идут бои в лесах
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Российские военные уже ведут ожесточённые боевые действия с ВСУ в Красном Лимане в ДНР, продвигаясь к северным окраинам населённого пункта. Противник пытается атаковать дронами, но встречает споротивление. Такие данные привёл в интервью журналисту ИС «Вести» глава ДНР Денис Пушилин.
«На Краснолиманском участке продолжаются бои в лесных массивах в окрестностях уже непосредственно Святогорска. Также со стороны Ставков наши подразделения продвигаются к северным окраинам Красного Лимана», — уточнил он.
По словам Пушилина, украинская армия также пытается выбить российских военных с позиций в восточной части Красного Лимана, но всё безуспешно. Наши подразделения держат ситуацию под контролем, резюмировал чиновник.
Ранее сообщалось, что расчёт реактивной системы залпового огня «Ураган» 25-й армии нанёс удар по украинским военным, которые пытались провести ротацию на Краснолиманском направлении.
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