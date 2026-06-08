Сбой — не проблема водителя: Минтранс сделает платные парковки бесплатными

Водителей освободят от оплаты платной парковки, если они не смогли внести деньги по причинам, которые от них не зависели. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на разъяснения пресс-службы Минтранса РФ к проекту поправок в закон «Об организации дорожного движения».

В министерстве пояснили, что способы оплаты парковок в регионах могут отличаться, а субъекты РФ сами определяют доступные варианты.

«Минтранс устанавливает требование об обязательном обеспечении доступа к указанным способам», — рассказали в ведомстве.

Если пользователь не смог оплатить услугу по независящим от него обстоятельствам, он освобождается от платы за соответствующий период, пояснили в Министерстве. Проект также закрепляет право автомобилиста оплатить уличную парковку в течение суток после начала парковочной сессии. В Минтрансе уточнили, что после принятия поправок регионы и муниципалитеты должны будут соблюдать эту норму. При этом субъекты РФ смогут сами выбирать программные решения для постоплаты и порядок администрирования платежей. Минтранс вынес прект на общественное обсуждение, оно продлится до 26 июня.