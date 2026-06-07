Никитин: Минтранс найдёт решение по турецким авиакомпаниям после 16 июня
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michael Derrer Fuchs
Вопрос с полётами турецких авиакомпаний после 16 июня решится, как только они выполнят все требования по транспортной безопасности. Об этом в интервью на ПМЭФ заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.
«А дальше они должны выполнять требования по транспортной безопасности. И мы найдём решение», — сказал министр.
Так он прокомментировал ТАСС перспективы рейсов между Россией и Турцией, подчеркнув, что у его ведомства нет задачи закрывать въезд иностранным перевозчикам.
Напомним, сотни россиян застряли в Турции и российских аэропортах после того, как авиакопания Air Anka с 25 мая лишилась разрешения на полёты в РФ. При этом Anex Tour продолжал продавать туры с её рейсами до октября. Часть туристов не смогла улететь с отдыха, другие ждали вылета в аэропортах. Люди жаловались на отсутствие объяснений от туроператора и предложение аннулировать поездки с удержанием 25% стоимости.
Ранее Life.ru рассказывал, что авиавласти России и Турции условились до 16 июня провести консультации для согласования маршрутов для перевозок между странами. В Минтрансе подчеркнули, что этот вопрос находится на постоянном контроле ведомства.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.