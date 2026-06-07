Никитин: Минтранс найдёт решение по турецким авиакомпаниям после 16 июня

Вопрос с полётами турецких авиакомпаний после 16 июня решится, как только они выполнят все требования по транспортной безопасности. Об этом в интервью на ПМЭФ заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

«А дальше они должны выполнять требования по транспортной безопасности. И мы найдём решение», — сказал министр.

Так он прокомментировал ТАСС перспективы рейсов между Россией и Турцией, подчеркнув, что у его ведомства нет задачи закрывать въезд иностранным перевозчикам.

Напомним, сотни россиян застряли в Турции и российских аэропортах после того, как авиакопания Air Anka с 25 мая лишилась разрешения на полёты в РФ. При этом Anex Tour продолжал продавать туры с её рейсами до октября. Часть туристов не смогла улететь с отдыха, другие ждали вылета в аэропортах. Люди жаловались на отсутствие объяснений от туроператора и предложение аннулировать поездки с удержанием 25% стоимости.

Ранее Life.ru рассказывал, что авиавласти России и Турции условились до 16 июня провести консультации для согласования маршрутов для перевозок между странами. В Минтрансе подчеркнули, что этот вопрос находится на постоянном контроле ведомства.