Юран ушёл с поста главного тренера «СКА-Хабаровск», не проработав и двух недель

Главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран принял решение покинуть свой пост, сославшись на семейные обстоятельства. Он не проработал в команде и двух недель. Информация об уходе тренера содержится в телеграм-канале клуба.

«Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности», — говорится в тексте.

Новым главным тренером стал Михаил Семёнов, он уже работал с подопечными в «СКА-Хабаровске» и вошёл в тренерский штаб зимой 2026 года. За свою карьеру Юран успел поработать с «Нижним Новгородом», «Химками», «Балтикой», «Сибирью», «Шинником», ставропольским «Динамо» и красногорским «Зорким». О дальнейших планах специалист не рассказал.

Ранее московский ФК «Торпедо» сообщил о перестановках в тренерском штабе, клуб покинули сразу несколько специалистов. Контракты разорваны по соглашению сторон.