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Регион
8 июня, 08:07

До Краматорска 11 км: Пушилин заявил о продвижении ВС РФ после взятия Тихоновки

Пушилин: ВС РФ осталось пройти 11 км до Краматорска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Российские войска после освобождения Тихоновки сократили дистанцию до окраин Краматорска примерно до 11 километров. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ИС «Вести».

«На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. И по сути, уже до окраин города остаётся порядка 11 километров», — сказал Пушилин.

По его словам, занятие Тихоновки дает возможность создать плацдарм на левом берегу канала и расширить зону наступательных действий на этом направлении.

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Ранее Денис Пушилин заявил, что основная оборонительная мощь украинской армии сосредоточена в Славянске и Краматорске. Славянско-Краматорская агломерация сохраняет значение одного из главных логистических центров ВСУ. В этом районе проходят важные железнодорожные линии и автодороги, через которые снабжается донбасская группировка. Контроль над этой зоной считается стратегически важным.

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