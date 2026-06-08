До Краматорска 11 км: Пушилин заявил о продвижении ВС РФ после взятия Тихоновки

Российские войска после освобождения Тихоновки сократили дистанцию до окраин Краматорска примерно до 11 километров. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил в интервью ИС «Вести».

«На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец — Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. И по сути, уже до окраин города остаётся порядка 11 километров», — сказал Пушилин.

По его словам, занятие Тихоновки дает возможность создать плацдарм на левом берегу канала и расширить зону наступательных действий на этом направлении.

Ранее Денис Пушилин заявил, что основная оборонительная мощь украинской армии сосредоточена в Славянске и Краматорске. Славянско-Краматорская агломерация сохраняет значение одного из главных логистических центров ВСУ. В этом районе проходят важные железнодорожные линии и автодороги, через которые снабжается донбасская группировка. Контроль над этой зоной считается стратегически важным.