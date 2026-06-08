Киевская область, Одесса, Харьков: ВС РФ ночью нанесли массированный удар по Украине

Российские войска нанесли массированный удар по объектам на территории Украины. Об этом сообщил военкор Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

По его данным, атаки пришлись по целям в Киевской области, Одессе, Харькове, Кривом Роге, Павлограде и Днепропетровске. Подробности о последствиях налета военкор не привёл.

Telegram-канал «Шепот фронта» также сообщил об эпизоде под Харьковом. По его информации, российский беспилотник попал в полицейский автомобиль, где вместе с правоохранителями находились сотрудники территориального центра комплектования — украинского аналога военкомата.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Российская армия после взятия Тихоновки сумела продвинуться до окраин Краматорска. Теперь до города ВС РФ остаётся пройти около 11 километров.