В России началась четырёхдневная рабочая неделя перед 12 июня

В России стартовала короткая рабочая неделя, которая продлится с 8 по 11 июня. Впереди у россиян праздничная дата — 12 июня. Она приходится на пятницу. Об этом напомнил РИА «Новости» доцент кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«У работающих по пятидневной рабочей неделе на следующей неделе будет четыре рабочих дня (с 8 по 11 июня)», — напомнил он.

Как уже писал Life.ru, в 2026 году День России 12 июня выпадает на пятницу, поэтому россиян ожидают трёхдневные выходные — с 12 по 14 июня. Четверг 11 июня — сокращённый на час день, так как является предпраздничным. Работа в праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (согласно ст. 153 ТК РФ). По желанию работника вместо повышенной оплаты может быть предоставлен другой день отдыха.