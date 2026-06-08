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Регион
8 июня, 09:14

После уничтожения дрона в Латвии вновь объявили воздушную тревогу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Латвии повторно объявили воздушную тревогу после сообщений об уничтожении «неопознанного» беспилотника. Об этом сообщают ВС страны.

Жителей призывают зайти в помещение и соблюдать принцип двух стен. Это значит, что нужно находиться между двух защитных сооружений. Также следует закрыть окна и двери.

«Если вы заметили низколетящий, подозрительный или опасный объект, не приближайтесь к нему и позвоните по номеру 112. Мы сообщим вам, когда угроза минует», — говорится в сообщении.

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Ране Национальные вооружённые силы Латвии сообщили, что истребитель НАТО сбил дрон, вторгшийся в воздушное пространство страны над селом Роговка в Резекненском крае в приграничье с Россией. Принадлежность БПЛА не уточняется, однако ранее в воздушное пространство прибалтийских стран неоднократно залетали украинские дроны, целью которых была атака на регионы РФ.

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Александра Мышляева
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