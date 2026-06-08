Дагестанка случайно подслушала разговор в раздевалке и подала на развод. Они с любовницей мужа остались в плюсе

В Дагестане женщина раскрыла измену мужа, случайно подслушав чужой разговор в женской раздевалке после тренировки. На фитнес она записалась, чтобы спасти отношения, но судьба распорядилась иначе. Об этой истории узнала Baza.

После многих лет замужества героиня стала замечать, что внимания со стороны супруга становится всё меньше. Решив поправить положение, она занялась внешностью и начала ходить в спортзал. Однако однажды, сидя в раздевалке после занятий, случайно услышала, как две девушки обсуждают, что одна из них получила в подарок от любимого автомобиль. Рассказ был столь подробным, что женщина не смогла не узнать в щедром дарителе своего мужа.

Когда она подала на развод, в суде вскрылось внушительное совместное имущество: 12 объектов недвижимости, три машины (включая ту самую, подаренную любовнице), два земельных участка, деньги и бизнес. Но главным козырем стал забытый супругом брачный договор: много лет назад они условились, что в случае измены жене отходит всё, а неверный муж получает лишь свободу.

Суд встал на сторону женщины, оставив за ней большую часть активов. Машину, подаренную любовнице, по решению суда должна была получить законная супруга, но она великодушно разрешила оставить авто новой пассии бывшего.

На Камчатке 49-летняя женщина застала гражданского мужа в постели с общей знакомой, тайно сняла их на видео и отправила запись законному супругу любовницы, но в итоге сама оказалась под судом. Инцидент произошёл в Петропавловске-Камчатском: Татьяна, работающая бухгалтером, вместе с сожителем устроила домашние посиделки с алкоголем, куда заглянула приятельница, а уже на следующий день женщина застала парочку в постели. Она решила отомстить изменщикам с помощью сделанной видеозаписи, но не просчитала последствий.