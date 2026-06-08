25 тонн подсолнечного масла из цистерны залило дорогу в Улан-Удэ после ДТП

В Улан-Удэ подсолнечное масло вытекло из грузовой цистерны прямо на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба полиции Бурятии.

В Улан-Удэ подсолнечное масло вытекло из грузовой цистерны. Видео © Telegram / Полиция Бурятии

Инцидент произошёл на улице Шумяцкого. Водитель DAF, по предварительным данным, резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем. После маневра в 25-тонной цистерне образовалось отверстие, и груз начал выливаться на асфальт.

Масло оказалось на дороге, машинах и обуви прохожих. Грузовик с места уже убрали, однако движение на участке остается затруднённым.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность и по возможности выбирать другие маршруты, поскольку покрытие на дороге стало скользким.

Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе в Саратове произошло ДТП, в ходе которого погибла пятилетняя девочка, а ещё три ребёнка пострадали. В больницу были доставлены оба водителя, а также женщина 1983 года рождения.