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8 июня, 09:34

25 тонн подсолнечного масла из цистерны залило дорогу в Улан-Удэ после ДТП

Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

Обложка © Telegram / Полиция Бурятии

В Улан-Удэ подсолнечное масло вытекло из грузовой цистерны прямо на проезжую часть. Об этом сообщила пресс-служба полиции Бурятии.

В Улан-Удэ подсолнечное масло вытекло из грузовой цистерны. Видео © Telegram / Полиция Бурятии

Инцидент произошёл на улице Шумяцкого. Водитель DAF, по предварительным данным, резко затормозил, пытаясь избежать столкновения с легковым автомобилем. После маневра в 25-тонной цистерне образовалось отверстие, и груз начал выливаться на асфальт.

Масло оказалось на дороге, машинах и обуви прохожих. Грузовик с места уже убрали, однако движение на участке остается затруднённым.

Автомобилистов просят соблюдать осторожность и по возможности выбирать другие маршруты, поскольку покрытие на дороге стало скользким.

В ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека
В ДТП под Минеральными Водами погибли четыре человека

Ранее Life.ru рассказывал, что на трассе в Саратове произошло ДТП, в ходе которого погибла пятилетняя девочка, а ещё три ребёнка пострадали. В больницу были доставлены оба водителя, а также женщина 1983 года рождения.

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Владимир Озеров
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