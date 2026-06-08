Грозы накроют Москву 8 июня

Во второй половине дня 8 июня в Москве и Подмосковье местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Согласно прогнозу синоптика, на погоду в столичном регионе влияет периферия циклона, который формируется над территориями Белоруссии и Украины. Из-за этого в течение дня сохранится переменная облачность, а к вечеру возрастёт вероятность осадков.

«В Москве короткие дожди не исключены в вечерние часы. При этом по-прежнему очень тепло», — отметил Леус.

Температура воздуха в столице составит плюс 27–29 градусов, по области столбики термометров поднимутся до плюс 30. Во вторник, 9 июня, жара сохранится. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди и грозы, ночью ожидается до плюс 18 градусов, днём — около плюс 28.

Ранее синоптик сообщил, что в ближайшие дни жителей столицы ожидает сухая и жаркая погода с температурой до +30 градусов. В первые дни июня столичная температура была ниже нормы почти на один градус. Затем, к концу первой декады месяца, она превысила обычные показатели на полтора градуса.