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Регион
8 июня, 09:50

«Реально сошьёт Россию с Америкой»: В РФ предложили сделать тоннель между Чукоткой и Аляской грузовым

Министр Чекунков предложил сделать тоннель между Чукоткой и Аляской грузовым

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marxstudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marxstudio

Тоннель между Чукоткой и Аляской в перспективе мог бы стать грузовым транспортным коридором, а не маршрутом для пассажирских перевозок. Такое мнение высказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью BFM. По словам главы ведомства, проект стоит рассматривать в связке с развитием Северного морского пути, трансарктического транспортного коридора и беспилотных технологий.

«Тогда он реально сошьёт Россию с Америкой и Западное полушарие с Восточным», — отметил Чекунков.

Министр считает, что основной потенциал такого перехода связан именно с логистикой и перевозкой грузов. По его оценке, современные технологии позволяют рассматривать подобную инфраструктуру в том числе как основу для беспилотного транспортного сообщения.

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Напомним, на ПМЭФ анонсировали подписание соглашения о проектировании тоннеля между Чукоткой и Аляской, который уже называют проектом «Путин – Трамп». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что тоннелю «быть», поскольку такая инфраструктура важна не только экономически, но и для двусторонних отношений и геополитики. По его словам, на фоне будущего энергокризиса европейским странам, вероятно, снова придётся обращаться к России за нефтью и газом.

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Александра Мышляева
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