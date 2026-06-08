Пропавшего в Ленобласти музыканта кавер-группы «Ностальгия» Сокуна нашли мёртвым

Известный петербургский музыкант Евгений Сокун найден мёртвым в Ленинградской области. В начале июня 63-летний артист отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной, они оба пропали без вести, а позже на берегу водоёма обнаружили машину и перевёрнутую лодку.

Утром 6 июня добровольцы и водолазы нашли тела пропавших. По предварительным данным, криминала нет — музыкант и его спутница утонули, сообщает RG.ru. По данным издания, Сокун был клавишником кавер-группы «Ностальгия», помимо концертной деятельности он занимался репетиторством.

Ранее тело бывшего начальника терминала деловой авиации аэропорта Шереметьево было обнаружено в квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.