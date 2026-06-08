ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:11

Пропавшего в Ленобласти музыканта кавер-группы «Ностальгия» Сокуна нашли мёртвым

Обложка © VK / Евгений Сокун

Обложка © VK / Евгений Сокун

Известный петербургский музыкант Евгений Сокун найден мёртвым в Ленинградской области. В начале июня 63-летний артист отправился на рыбалку вместе с 61-летней женщиной, они оба пропали без вести, а позже на берегу водоёма обнаружили машину и перевёрнутую лодку.

Утром 6 июня добровольцы и водолазы нашли тела пропавших. По предварительным данным, криминала нет — музыкант и его спутница утонули, сообщает RG.ru. По данным издания, Сокун был клавишником кавер-группы «Ностальгия», помимо концертной деятельности он занимался репетиторством.

В Японии нашли мёртвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT
В Японии нашли мёртвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT

Ранее тело бывшего начальника терминала деловой авиации аэропорта Шереметьево было обнаружено в квартире в Москве. По предварительным данным, причиной смерти стало самоубийство.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar