Венгрия передумала: Евросоюз готов отдать 6,6 млрд евро за оружие для Киева

Евросоюз намерен выплатить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) государствам-членам в качестве возмещения за военную помощь Украине. Об этом журналистам рассказала глава дипслужбы сообщества Кая Каллас.

По её словам, средства на эти цели ранее оставались замороженными. Теперь ситуация изменилась.

Сдвиг стал возможен благодаря позиции обновлённого правительства Венгрии. Каллас пояснила, что Будапешт согласился разблокировать финансирование.

В связи с этим запускается дальнейший процесс. Вопрос распределения средств обсудят в ближайшее время.

Выплаты предназначены для стран, которые уже отправили Киеву вооружения и технику. «Изначальная идея была компенсировать военные поставки», — уточнила Каллас.

Она добавила, что такой механизм направлен на справедливое распределение финансового бремени среди участников объединения.

Заявление прозвучало на Кипре перед неформальной встречей министров обороны Евросоюза. На этой сессии детали схемы компенсации рассмотрят предметно.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия сняла вето на выделение Украине €6,6 млрд из фонда ЕС. Будапешт блокировал выделение этих средств с 2024 года. Правительство Виктора Орбана выступало против того, чтобы Европейский фонд мира использовали для вооружения и финансирования ВСУ.