Павел Мамаев стал советником президента ульяновского ФК «Волга»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев утверждён в должности советника президента ульяновской «Волги». Об этом сказано в телеграм-канале команда.

«Павел Мамаев — советник президента ФК «Волга». В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений», — говорится в тексте.

Мамаев известен как игрок «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок». Спортсмен завершил карьеру в 2023 году. Футболист также имел проблемы с законом. В 2019 году он был осуждён за драку в Москве. На свободу Мамаев вышел по УДО.

Ранее сообщалось, что главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Сергей Юран принял решение покинуть свой пост, сославшись на семейные обстоятельства. Он не проработал в команде и двух недель.