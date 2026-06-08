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8 июня, 09:55

Павел Мамаев стал советником президента ульяновского ФК «Волга»

Обложка © Telegram / ФК «Волга»

Обложка © Telegram / ФК «Волга»

Бывший полузащитник сборной России по футболу Павел Мамаев утверждён в должности советника президента ульяновской «Волги». Об этом сказано в телеграм-канале команда.

«Павел Мамаевсоветник президента ФК «Волга». В компетенции Павла Константиновича будет находиться развитие клуба, а также усиление спортивного и селекционного направлений», — говорится в тексте.

Мамаев известен как игрок «Торпедо», ЦСКА, «Краснодара», «Ростова» и «Химок». Спортсмен завершил карьеру в 2023 году. Футболист также имел проблемы с законом. В 2019 году он был осуждён за драку в Москве. На свободу Мамаев вышел по УДО.

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Татьяна Миссуми
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