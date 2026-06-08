«Не делайте фетиш»: Мясников назвал анализ, который не стоит сдавать просто так

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы призвал не сдавать анализ на витамин D без веских причин. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» медик объяснил, что исследование необходимо только при наличии клинических проявлений.

«Не делайте просто так анализ крови на витамин D. Не нужно, если у вас нет клиники, нет мышечной боли, проблем с костями и так далее. Не делайте из этого фетиш», — предупредил доктор.

При этом Мясников напомнил, что, в отличие от большинства витаминов, этот можно принимать без специальных показаний. Однако он особо выделил категории граждан, для которых приём витамина D обязателен: дети, будущие мамы и пожилые люди.

Также Александр Мясников рассказывал, что раннее выявление злокачественных опухолей действительно спасает жизнь, но лишь при четырёх локализациях рака: кишечнике, груди, предстательной железе и лёгких. По его словам, распространённый постулат о том, что ранняя диагностика рака всегда жизненно важна, не совсем точен — есть виды рака, при которых даже своевременное обнаружение не гарантирует спасения.