Власти потребовали снести Спасо-Преображенский храм УПЦ в Киеве

Киевские власти потребовали от настоятеля и прихожан Спасо-Преображенского храма канонической Украинской православной церкви демонтировать здание до 9 июня. Об этом сообщил Союз православных журналистов.

По данным организации, на стене культового сооружения появилось официальное уведомление о предстоящем сносе. В документе указано, что в случае невыполнения требования демонтаж проведут принудительно.

Речь идет о церкви на улице Автозаводской. Она расположена в сквере на территории бывшего туберкулезного диспансера и действует с 2012 года.

Как утверждает СПЖ, община ранее достигла договоренности с руководством медицинского учреждения о размещении религиозного объекта на этом участке. В организации также напомнили, что в 2018 году святыня уже подвергалась нападению. Тогда неизвестные разбили окна и устроили поджог с использованием горючей смеси. После происшествия прихожане вместе с настоятелем восстановили здание и продолжили проводить богослужения.

А ранее в Кременчуге Полтавской области сторонники Православной церкви Украины заняли Свято-Троицкий храм канонической УПЦ. Представители раскольнической ПЦУ прошли в помещение и приступили к «инвентаризации имущества». Во время столкновений пострадали люди.