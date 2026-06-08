Трамп намерен отправить к Путину патриарха Иерусалима для переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп убедил греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III стать ещё одним посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. Священнослужитель также должен лично пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным до конца июня. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

«Феофил считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в прошлых дипломатических и гуманитарных инициативах, включая предыдущие контакты между Россией и Израилем по освобождению израильской туристки Наамы Иссахар из российской тюрьмы», — сказано в публикации.

Напомним, иерусалимский патриарх Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Основной темой разговора стала защита христиан по всему миру. Священнослужитель вручил американскому лидеру Большой крест ордена Хранителей Креста Гроба Господня — одну из высших наград Иерусалимской православной церкви.