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Регион
8 июня, 10:07

Трамп намерен отправить к Путину патриарха Иерусалима для переговоров по Украине

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Американский президент Дональд Трамп убедил греко-православного патриарха Иерусалима Феофила III стать ещё одним посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. Священнослужитель также должен лично пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным до конца июня. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

«Феофил считается фигурой, пользующейся доверием обеих сторон благодаря своему авторитету в православном мире и участию в прошлых дипломатических и гуманитарных инициативах, включая предыдущие контакты между Россией и Израилем по освобождению израильской туристки Наамы Иссахар из российской тюрьмы», — сказано в публикации.

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Напомним, иерусалимский патриарх Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Основной темой разговора стала защита христиан по всему миру. Священнослужитель вручил американскому лидеру Большой крест ордена Хранителей Креста Гроба Господня — одну из высших наград Иерусалимской православной церкви.

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Татьяна Миссуми
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