Движение по мосту через Чонгарский пролив частично восстановили после атаки ВСУ

Движение транспорта по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма частично возобновлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. После обследования повреждённого участка специалисты открыли проезд в реверсивном режиме.

«После проведения необходимых работ проезд по объекту открыт в реверсивном режиме», — пишет Сальдо.

Губернатор уточнил, что эксперты уже оценили характер повреждений на мосту. Восстановительные работы планируется провести в максимально короткие сроки.

Ранее движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто после атаки ВСУ, в результате которой получил повреждения мост в Чонгаре. На время ограничений автомобили направляли в объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».