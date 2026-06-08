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8 июня, 10:05

Движение по мосту через Чонгарский пролив частично восстановили после атаки ВСУ

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Обложка © РИА Новости / Александр Кряжев

Движение транспорта по мосту через Чонгарский пролив на границе Херсонской области и Крыма частично возобновлено. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. После обследования повреждённого участка специалисты открыли проезд в реверсивном режиме.

«После проведения необходимых работ проезд по объекту открыт в реверсивном режиме», — пишет Сальдо.

Губернатор уточнил, что эксперты уже оценили характер повреждений на мосту. Восстановительные работы планируется провести в максимально короткие сроки.

Из Симферополя и Армянска временно не ходят поезда до Джанкоя
Из Симферополя и Армянска временно не ходят поезда до Джанкоя

Ранее движение через автомобильный пункт пропуска «Джанкой» было временно перекрыто после атаки ВСУ, в результате которой получил повреждения мост в Чонгаре. На время ограничений автомобили направляли в объезд через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп».

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Александра Мышляева
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