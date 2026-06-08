Львова-Белова помогла вернуть из Израиля разлучённого с мамой-россиянкой малыша

Полуторагодовалого Михаила, которого после рождения мать-россиянка не смогла забрать на родину, вернули в Россию. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова в Максе.

По её словам, мать мальчика не смогла оформить сыну документы, а затем временно уехала в Россию. Позже вернуться в Израиль у женщины не получилось из-за нарушения миграционных правил, хотя она пыталась сделать это несколько раз. Сначала ребёнок находился у знакомых матери, затем его поместили в учреждение. После этого мама и бабушка обратились за помощью к уполномоченному по правам ребёнка.

«Бабушка забрала из Израиля полуторагодовалого Михаила, они уже в России и скоро воссоединятся с мамой ребёнка», — написала Львова-Белова.

К возвращению мальчика подключились команда детского омбудсмена, МИД России, посольство РФ в Израиле, генконсульство в Хайфе, израильские социальные службы, российские министерства и ведомства. Ребёнку оформили свидетельство о рождении, российское гражданство и загранпаспорт.

Львова-Белова также рассказала, что израильское Министерство социального обеспечения и благосостояния помогло согласовать порядок возвращения. Пока Миша был в разлуке с мамой, ему показывали видео с ней и поддерживали их связь.

Ранее президент России Владимир Путин продлил полномочия Марии Львовой-Беловой на посту детского омбудсмена ещё на пять лет. Она занимает должность уполномоченного по правам ребёнка с 2021 года.