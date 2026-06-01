Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на должности уполномоченного по правам ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Детский омбудсмен останется в своей должности ещё на пять лет. Указ вступает в силу с 27 октября текущего года. Львова-Белова занимает этот пост с 2021 года.

Напомним, что сегодня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин провёл с Марией Львовой-Беловой традиционную встречу. Они обсудили вопросы поддержки несовершеннолетних, семейную политику и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.