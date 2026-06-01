ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 17:42

Путин продлил полномочия Львовой-Беловой на пять лет

Мария Львова-Белова и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Мария Львова-Белова и Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий Марии Львовой-Беловой на должности уполномоченного по правам ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Детский омбудсмен останется в своей должности ещё на пять лет. Указ вступает в силу с 27 октября текущего года. Львова-Белова занимает этот пост с 2021 года.

Путин объяснил, какими должны быть меры поддержки российских семей
Путин объяснил, какими должны быть меры поддержки российских семей

Напомним, что сегодня, в Международный день защиты детей, Владимир Путин провёл с Марией Львовой-Беловой традиционную встречу. Они обсудили вопросы поддержки несовершеннолетних, семейную политику и помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Мария Львова-Белова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar