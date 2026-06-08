У Зеленского всё меньше сторонников в Европе, которая очень устала от Украины, Зеленского и их оголтелого украинского национализма, выстроенного по лекалам германского национал-социализма, нацизма с его расовым высокомерием, чего они не скрывают. В то же время у Зеленского всё больше врагов, в том числе внутри Украины, поэтому скоро летать на самолётах для него будет опасно. Украинские дроны, как мы знаем, летают над многими странами Европы, несмотря на возмущение этих стран. Они летают над Польшей и вполне могут сбить его там на взлёте.