«Не все дроноводы в восторге»: Политолог предрёк Зеленскому опасности не только в небе Польши
Политолог Коровин объяснил, почему Зеленский побоялся лететь через Польшу
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Скоро Владимиру Зеленскому будет небезопасно летать на всех самолётах, а не только над Польшей — так как не все украинские дроноводы в восторге от него самого и от той политики фактического геноцида населения, которую он проводит. Так в беседе с Life.ru директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин прокомментировал смену маршрута Зеленского для полётов по Европе.
У Зеленского всё меньше сторонников в Европе, которая очень устала от Украины, Зеленского и их оголтелого украинского национализма, выстроенного по лекалам германского национал-социализма, нацизма с его расовым высокомерием, чего они не скрывают. В то же время у Зеленского всё больше врагов, в том числе внутри Украины, поэтому скоро летать на самолётах для него будет опасно. Украинские дроны, как мы знаем, летают над многими странами Европы, несмотря на возмущение этих стран. Они летают над Польшей и вполне могут сбить его там на взлёте.
Что же касается кризиса в отношениях Варшавы и Киева, то, по словам Коровина, поляки на первом этапе даже мирились с украинским национализмом, когда ВСУ проводили «людоедскую» мобилизацию, однако эти тенденции всё больше стали беспокоить европейцев.
Когда война начала двигаться на запад, а не на восток, всё больше и больше проявлений украинской идеологии раздражают соседей Украины. Естественно, что поляки, устав от наглости и вероломства украинцев, а также от того цинизма, с которым Зеленский использует их поддержку, всё чаще начинают вспоминать те моменты, которые отнюдь не сближают Украину с Польшей. Мало того, украинские националисты всегда были и остаются врагами польского народа, как бы это ни прикрывалось русофобской риторикой и провозглашением общих интересов в войне с Россией.
Эксперт считает, что скоро Зеленскому будет опасно летать вообще через любое европейское государство, потому что количество его врагов растёт в геометрической прогрессии.
Накануне Владимир Зеленский прибыл в Лондон на встречу с европейскими лидерами необычным маршрутом. Вместо привычного аэропорта польского города Жешув он воспользовался аэропортом Кишинёва в Молдавии. Журналисты считают, что новый маршрут — вынужденная мера на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой. Напомним, что Польша на официальном уровне раскритиковала решение Зеленского дать одному из подразделений Сил специальных операций имя «героев УПА*», а также перезахоронить националистов.
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