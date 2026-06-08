Чудеса дипломатической акробатики: Сибига обвинил Россию в падении украинского дрона в Молдавии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал падение украинского беспилотника на территории Молдавии. Ответственность за произошедшее представитель киевского режима ожидаемо возложил на Россию.

«Этот инцидент чётко демонстрирует, что Москва представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона и Европы в целом», — заявил Сибига.

Он также выразил поддержку властям Молдавии и поблагодарил Кишинёв за »последовательную позицию по украинскому конфликту».

Тем временем местные СМИ сообщают, что упавший беспилотник является украинским. На его обломках обнаружена маркировка на украинском языке: «обережно гвинт рухома частина» (в переводе — «осторожно, винт, подвижная часть»). В настоящий момент специалисты изучают фрагменты дрона, устанавливая детали происшествия. МИД Молдавии также подтвердил, что аппарат с высокой долей вероятности имеет украинское происхождение. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что находятся на постоянной связи с украинской стороной по факту взрыва дрона в Оргееве.

Напомним, Life.ru сообщал, что ранее в Молдавии в селе Лопатна Оргеевского района взорвался заблудившийся дрон ВСУ. Сигнал от местного жителя поступил около полуночи, после первичной проверки правоохранители установили, что люди не пострадали. Район взрыва оцепили полиция и сапёры, на месте продолжается проверка, специалисты изучают обстоятельства падения беспилотника.