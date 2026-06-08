ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 10:43

В Екатеринбурге сняли на видео, как агрессор с оружием взял прохожих на мушку

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

В Академическом районе Екатеринбурга очевидцы сняли на видео вооружённого мужчину, который угрожал случайным прохожим и, по их заверениям, несколько раз наводил оружие в сторону жилых многоэтажек. Инцидент произошёл 7 июня в СНТ «Объединение», сообщает URA.ru со ссылкой на читателя, приславшего запись.

Вооружённый житель Екатеринбурга угрожает людям. Видео © URA.ru

На кадрах видно, как владелец участка пререкается с людьми, идущими по тротуару между садами и жилым комплексом, затем поднимает предмет, напоминающий оружие, направляет его на пешеходов и выкрикивает фразы о «частной территории». По словам местного жителя, такие выходки происходят в СНТ далеко не впервые, этот человек уже неоднократно появлялся на людях с оружием и угрожал окружающим.

Ранее в Кяхте (Бурятия) мужчина похитил бывшую возлюбленную. Агрессор долго преследовал женщину после расставания, угрожал по телефону и обещал забрать внебрачных детей. Прохожие чудом отбили женщину.

Троих браконьеров обвинили в убийстве подростка в Кузбассе, их арестовали
Троих браконьеров обвинили в убийстве подростка в Кузбассе, их арестовали

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar