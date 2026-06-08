В Екатеринбурге сняли на видео, как агрессор с оружием взял прохожих на мушку

В Академическом районе Екатеринбурга очевидцы сняли на видео вооружённого мужчину, который угрожал случайным прохожим и, по их заверениям, несколько раз наводил оружие в сторону жилых многоэтажек. Инцидент произошёл 7 июня в СНТ «Объединение», сообщает URA.ru со ссылкой на читателя, приславшего запись.

На кадрах видно, как владелец участка пререкается с людьми, идущими по тротуару между садами и жилым комплексом, затем поднимает предмет, напоминающий оружие, направляет его на пешеходов и выкрикивает фразы о «частной территории». По словам местного жителя, такие выходки происходят в СНТ далеко не впервые, этот человек уже неоднократно появлялся на людях с оружием и угрожал окружающим.