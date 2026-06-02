Троих браконьеров обвинили в убийстве подростка в Кузбассе, их арестовали

Все трое охотников, которые находились на месте убийства подростка в районе кемеровского села Междугорное, принимали участие в преступлении. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК. По версии следствия, они являются браконьерами, а на место расправы прибыли как раз для незаконного промысла.

«Один из них, используя тепловизор, указал на обнаруженную с его помощью живую цель, подсветив место обнаружения фонарём. Второй мужчина, являясь водителем, остановил транспортное средство в указанном месте, а третий фигурант произвел выстрел из имеющегося при нем охотничьего ружья в сторону лесного массива, где находился несовершеннолетний», — говорится в сообщении.

Жертва скончалась на месте. Всех троих фигурантов заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Крапивинском районе Кемеровской области трое мужчин застрелили 17-летнего подростка. Очевидцы утверждали, что мужчины были пьяны. В какой-то момент они решили поохотиться с ружьём и, увидев в тепловизор фигуру, приняли парня за косулю.