Схватил за волосы и тащил в машину: Прохожие чудом отбили россиянку у бывшего-тирана
В Бурятии прохожие спасли женщину от похищения бывшим сожителем
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В Кяхте (Бурятия) мужчина похитил бывшую возлюбленную, сообщает источник. Агрессор долго преследовал женщину после расставания, угрожал по телефону и обещал забрать внебрачных детей, пишет Babr Mash.
Однажды он подкараулил её на пути на работу, схватил за волосы, силой затолкал в машину, заблокировал двери и нажал на газ. Спустя некоторое время злоумышленник остановился, кричал угрозы и несколько раз ударил женщину по лицу.
Жертва звала на помощь, и прохожие услышали крики. Когда они подошли к автомобилю, похититель скрылся. По данным следствия, мужчине грозит до 12 лет колонии за похищение и угрозы.
Такие истории в России, к сожалению, происходят регулярно. Life.ru уже рассказывал о россиянке, которая живёт в страхе после выхода на свободу работавшего в полиции экс-супруга. В Ростове мать двоих детей бесследно исчезла после того, как села в машину к бывшему. А как-то мы писали, что в Мурманской области живодёр решил отомстить бывшей жене и выбросил всех её животных из окна. Чудом смогла спастись только беременная кошка, но малышей она потеряла.
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