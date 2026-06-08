Схватил за волосы и тащил в машину: Прохожие чудом отбили россиянку у бывшего-тирана

В Кяхте (Бурятия) мужчина похитил бывшую возлюбленную, сообщает источник. Агрессор долго преследовал женщину после расставания, угрожал по телефону и обещал забрать внебрачных детей, пишет Babr Mash.

Однажды он подкараулил её на пути на работу, схватил за волосы, силой затолкал в машину, заблокировал двери и нажал на газ. Спустя некоторое время злоумышленник остановился, кричал угрозы и несколько раз ударил женщину по лицу.

Жертва звала на помощь, и прохожие услышали крики. Когда они подошли к автомобилю, похититель скрылся. По данным следствия, мужчине грозит до 12 лет колонии за похищение и угрозы.