Международный бизнес сохраняет присутствие в России, несмотря на санкционное давление со стороны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя итоги Петербургского международного экономического форума.

По словам представителя Кремля, ПМЭФ давно зарекомендовал себя как крупная международная площадка, которая привлекает внимание инвесторов и предпринимателей из разных стран.

«Форум давно стоит прочно на ногах как международное мероприятие, мероприятие, которое ждут не только у нас в стране, но и международные инвесторы, международный бизнес», — отметил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин уже говорил, что многие западные компании «ждут не дождутся», когда смогут вернуться в РФ после снятия политических ограничений. Он подчеркнул, что Москва никого не выгоняла и ни от кого не отворачивается, а уход части иностранных игроков был связан прежде всего с политическим давлением, а не с желанием России разорвать экономические связи. По его словам, двери для возвращения инвесторов остаются открытыми.