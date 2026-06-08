Песков заявил, что Кремль фиксирует сообщения о нарушениях на выборах в Армении
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Москва пока воздерживается от официальной оценки парламентских выборов в Армении и ждёт окончательных данных ЦИК. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, российская сторона внимательно следит за сообщениями вокруг голосования.
«Я пока воздержусь от официальных комментариев на этот счет. Не было пока окончательных результатов ЦИК озвучено. Мы ждем официальных результатов», — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что Москва тщательно фиксирует всю поступающую информацию о выборах.
«В том числе и о тех многочисленных нарушениях, которые имели место», — отметил он.
Комментарий Пескова прозвучал на фоне обсуждений внешнеполитического курса Армении после недавно прошедших парламентских выборов. Согласно предварительным данным, правящая партия «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Николa Пашиняна получила около 49 % голосов, что составляет почти половину избирателей. Второе место заняла оппозиционная «Сильная Армения» с примерно 23 % голосов, третьей стала коалиция бывшего президента Роберта Кочаряна. Результаты не дают правящей партии значительного преимущества: отсутствие уверенного большинства может осложнить принятие решений по внутренним конституционным вопросам, включая мирный процесс и проведение реформ.
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