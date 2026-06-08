Командир 1-го батальона спецназначения 12-й бригады «Азов»* Алексей Надточий до начала специальной военной операции обучался в частном учебном центре European Security Academy (ESA), расположенном в Польше. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Полковник Алексей Алексеевич Надточий родился 1 февраля 1988 года в Сочи, но затем его семья переехала в Донецк. Там он окончил школу, а с 2004 по 2008 год учился в академии Национальной гвардии Украины. В 2013 году женился.

С 2008 по 2015 год офицер служил в батальоне физической безопасности войсковой части 3037. В 2015-м, по его собственным словам, по распоряжению из Киева вместе с частью отправился в Мариуполь. В 2023 году Надточий вступил в ряды «Азова»*.

Собеседник агентства предоставил фотографию, на которой украинский командир запечатлён в камуфляжной форме на фоне логотипа польской учебно-тренировочной организации European Security Academy.

В начале в российских силовых структурах сообщили, что в Купянском районе Харьковской области украинские военнослужащие подняли вооружённый мятеж, в ходе которого был ликвидирован офицер «Азова»*. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Малая Шапковка, где взбунтовался личный состав сводного штурмового подразделения, укомплектованного военными из нескольких бригад ВСУ. В результате внутреннего конфликта погиб заместитель командира штурмовой роты капитан Сергей Маловичко с позывным «Старшина».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.