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8 июня, 10:59

Путин призвал не тормозить строительство ледоколов «Ленинград» и «Сталинград»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин призвал не допустить срыва сроков строительства атомных ледоколов «Ленинград» и «Сталинград». Такое поручение глава государства дал на встрече с руководителем Объединённой судостроительной компании (ОСК) Андреем Пучковым.

«Нужно сделать всё, чтобы у нас не зависла работа по двум ледоколам. Это «Ленинград» и «Сталинград», — подчеркнул Путин.

Глава государства также указал на необходимость продолжения реализации проекта атомного ледокола «Лидер». Новые суда являются частью масштабной программы развития ледокольного флота России и обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

Самый мощный атомный ледоход «Лидер» передадут Росатому в декабре 2029 года
Самый мощный атомный ледоход «Лидер» передадут Росатому в декабре 2029 года

Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика». Речь также идёт о многофункциональном судне атомного технологического обслуживания.

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Александра Мышляева
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