2 июня, 11:35

Самый мощный атомный ледоход «Лидер» передадут Росатому в декабре 2029 года

Макет атомного ледокола «Лидер». Обложка © ТАСС /

Головной атомный ледокол проекта «Лидер», который будет ходить под именем «Россия», передадут флоту в конце 2029 года. Корабль строится на верфи Судостроительного комплекса «Звезда». Атомоход вдвое превзойдёт существующие по мощности.

«Спуск на воду планируется в марте 2028-го, сдача — в декабре 2029-го», рассказали журналистам ТАСС представители «Атомфлота».

По словам разработчиков, ширина судна — 47,7 м, длина — почти 210 м, мощность на валах — 120 МВт. Предполагается, что появление такого гиганта ускорит развитие Северного морского пути. Сейчас в составе атомной флотилии восемь кораблей.

КМЗ начал испытания разъездного катера для атомных ледоколов нового поколения
Ранее президент России Владимир Путин поручил обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных атомных ледоколов проекта 22220 типа «Арктика». Речь также идёт о многофункциональном судне атомного технологического обслуживания.

Татьяна Миссуми
