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8 июня, 11:18

«Ушли все. Глеб — шестой»: Умер последний рокер из группы «Опасные соседи»

Умер последний участник ленинградской рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин

Обложка © VK / Ольга Король-Бородюк

Обложка © VK / Ольга Король-Бородюк

Основатель и лидер ленинградской рок-группы «Опасные соседи» Глеб Малечкин ушёл из жизни в 62 года. Он был последним из участников коллектива, кто ещё оставался в живых. Трагическим известием поделилась на своей странице в VK продюсер Ольга Король-Бородюк.

«Его называли Глебушкой. Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Он с детства был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку...Синие глаза с хулиганской искоркой, шкодная улыбка и походка победитель», — вспоминает Король-Бородюк.
«Опасные соседи». Фото © VK / Ольга Король-Бородюк

«Опасные соседи». Фото © VK / Ольга Король-Бородюк

Все шестеро музыкантов «Опасных соседей» были близкими друзьями, отметила продюсер. Коллектив впервые выступил в 1988 году. Зрителям понравились остроумные тексты и лёгкая мелодия. Позже группа открывала концерты «ДДТ». Уже с 1995 года коллектив стал узнаваем и получил широкую известность. «Ушли все. Глеб — последний, шестой. Скоро он с ними встретится», — сообщила продюсер.

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Татьяна Миссуми
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