США пока не проявляют интереса к реализации соглашений, достигнутых во время российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договорённости, не повторится в отношении договорённостей на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнёры не проявляют к этому какого-либо интереса», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что президент России Владимир Путин ранее подтвердил готовность Москвы руководствоваться пониманиями, достигнутыми в ходе встречи в Анкоридже. При этом Лавров отметил, что в России с тревогой воспринимают заявления госсекретаря США Марко Рубио о дальнейшей поддержке киевского режима.

Ранее Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Рубио. Глава МИД РФ обратил внимание американского коллеги на соглашения, достигнутые на высшем уровне в Анкоридже в августе 2025 года по предложению Вашингтона. Он выразил сожаление в связи с тем, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают эти договорённости. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что те соглашения открывали путь к устойчивому долгосрочному миру на Украине на основе баланса интересов.