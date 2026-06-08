Лавров заявил об отсутствии интереса США к выполнению договорённостей на Аляске
Обложка © Life.ru
США пока не проявляют интереса к реализации соглашений, достигнутых во время российско-американского саммита в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Я очень надеюсь, что опыт предыдущих провалов, когда Запад отказывался выполнять им же поддержанные договорённости, не повторится в отношении договорённостей на Аляске. Но пока, к огромному сожалению, наши американские партнёры не проявляют к этому какого-либо интереса», — сказал Лавров.
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин ранее подтвердил готовность Москвы руководствоваться пониманиями, достигнутыми в ходе встречи в Анкоридже. При этом Лавров отметил, что в России с тревогой воспринимают заявления госсекретаря США Марко Рубио о дальнейшей поддержке киевского режима.
Ранее Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Рубио. Глава МИД РФ обратил внимание американского коллеги на соглашения, достигнутые на высшем уровне в Анкоридже в августе 2025 года по предложению Вашингтона. Он выразил сожаление в связи с тем, что «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима» подрывают эти договорённости. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что те соглашения открывали путь к устойчивому долгосрочному миру на Украине на основе баланса интересов.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.