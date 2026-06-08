Паутинка Ганы, ретро Бразилии и провал Хорватии: The Athletic оценил формы ЧМ-2026

The Athletic составил рейтинг всех домашних форм чемпионата мира 2026 года. Издание назвало турнир не только главным футбольным событием, но и большой витриной спортивной моды.

Первое место получила форма сборной Ганы. Автор отметил яркий дизайн, похожий на разноцветную паутину: он вдохновлён традиционной тканью кенте и образом паука Ананси из ганского фольклора.

Форма сборной Ганы. Фото © Федерация футбола Ганы

На втором месте оказалась Бразилия. The Athletic назвал её форму возвращением к удачным классическим решениям: жёлтая основа, зелёная отделка и отсылки к прошлым комплектам сборной.

Третью строчку заняла Англия. Издание увидело в форме удачное сочетание ретро-элементов, включая намёки на дизайн начала 2000-х и более старые турнирные комплекты.

В пятёрку также вошли Германия и Марокко. Немецкая форма стала особенно символичной: это последний крупный турнир сборной с Adidas перед переходом к Nike.

Среди самых неудачных комплектов The Athletic назвал формы Хорватии, Канады и Чехии. Особенно жёстко автор прошёлся по хорватской версии: по его мнению, дизайнеры неудачно поэкспериментировали с культовой шахматной клеткой.

Сборная Хорватии. Обложка © ТАСС / Zuma

Канадскую форму раскритиковали за слишком прямолинейное использование кленового листа. Автор написал, что национальный символ там не столько украшает майку, сколько фактически превращается в всю её конструкцию.

Отдельно в рейтинге выделили необычные идеи. У Швейцарии дизайн вдохновлён «футуристическими паспортами», у Египта — пирамидами, у Колумбии — бабочками, а у Кабо-Верде — маршрутами между островами страны.

Форма сборной Швейцарии. Фото © Швейцарский футбольный союз

Главный вывод The Athletic простой: на ЧМ-2026 будет много смелых и странных форм. Одни сборные сделали ставку на ретро и национальные символы, другие — на эксперименты, которые понравятся далеко не всем.

Напомним, мундиаль стартует 11 июня и продлится до 19 июля. Этот турнир станет первым в истории, в котором участвуют сразу 48 национальных сборных. Ранее уже стала известна стоимость официального мяча чемпионата мира по футболу под названием Trionda. Отличает его особая аэродинамика, глубокие швы и встроенный сенсор с частотой 500 Гц, помогающий системе VAR работать с высокой точностью, а именно передавать данные о перемещении мяча в систему видеопомощника арбитра.