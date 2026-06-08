Боролся с болью: Письмо Карла III вскрыло правду о его чувствах после смерти принцессы Дианы

Спустя почти 30 лет после трагической гибели принцессы Дианы стали известны подробности очень личного и печального письма, которое написал Карл III. В нём будущий король признавался, что чувствовал «невыносимую пустоту». Об этом пишет RadarOnline.

Монарх написал послание в декабре 1997 года — через три с лишним месяца после аварии, в которой погибла Диана. Карл написал письмо своему другу Питеру Хоутону, который тоже недавно потерял любимого человека. В письме сын Елизаветы II выразил соболезнования другу и рассказал о своих переживаниях.

«Письмо поражает, поскольку раскрывает ту сторону Карла, которую публика редко видела в тот период. Пока вся страна оплакивала Диану, он сам боролся с глубоким чувством утраты — хотя старался не показывать эмоций», — отметил источник.

Особенно сильно в письме звучали слова о «невыносимой пустоте» после смерти Дианы. Источник добавил, что, хотя отношения у Карла c женой были сложными, она оставалась матерью его двоих сыновей и много лет была важной частью его жизни. Это письмо показывает, что смерть Дианы задела короля гораздо глубже, чем многие думали.

Ранее сообщалось, что принц Гарри потратил большую часть наследства, которое ему оставили принцесса Диана и королева-мать Елизавета. У принца было около 10 миллионов долларов, которые он получил от матери. Кроме того, ему достались деньги из фонда, который мать Елизаветы II создала для своих правнуков.

Трагическая гибель Дианы, принцессы Уэльской, произошла в ночь на 31 августа 1997 года в Париже: автомобиль Mercedes-Benz, в котором она находилась вместе со своим спутником Доди аль-Файедом, водителем Анри Полем и телохранителем Тревором Рис-Джонсом, на высокой скорости врезался в опору туннеля под мостом Альма, спасаясь от преследовавших машину папарацци; Диана, получившая тяжелейшие внутренние травмы, спустя несколько часов скончалась в больнице, что вызвало беспрецедентную волну всенародной скорби и породило множество конспирологических теорий, однако официальное расследование признало причиной аварии превышение скорости нетрезвым водителем в сочетании с опасными действиями фотографов.