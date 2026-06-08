Армия усатых нелегалов: В Австралии изъяли огромный улов экзотической контрабанды

В Австралии сотрудники департамента по охране климата, энергии, окружающей среды и воды (DCCEEW) изъяли более 100 000 живых экзотических тараканов, что стало крупнейшей конфискацией незаконных беспозвоночных в истории страны. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди изъятых видов были тараканы дубия (аргентинский древесный таракан) и мадагаскарские шипящие тараканы. Общая стоимость контрабанды оценивается примерно в 200 000 австралийских долларов (около 140 000 долларов США).

По данным DCCEEW, тараканов разводили и продавали как корм для рептилий. Также мадагаскарские шипящие тараканы изучают как альтернативу тестированию на млекопитающих в научных исследованиях.

Отмечается, что оба вида не проходили оценку экологических рисков в Австралии. Их разведение и продажа запрещены, поскольку они могут распространять болезни и вредить местной флоре, фауне и сельскому хозяйству. Региональные власти займутся гуманным уничтожением и утилизацией изъятых тараканов.

Ранее американский Минюст сообщил, что двум работникам лаборатории Национальных институтов здравоохранения предъявлены обвинения в сговоре с целью контрабанды деактивированного вируса оспы обезьян и в даче ложных показаний. Речь идёт об исследователях Винсенте Мюнстере и Клоде Кве. Следствие утверждает, что учёные пытались ввезти биоматериалы на территорию страны без соответствующего разрешения. В январе они прибыли в аэропорт Детройта рейсом из конголезского Браззавиля с чёрным пластиковым кейсом, заявив на таможне, что перевозят диагностическое оборудование.