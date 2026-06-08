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8 июня, 12:12

Американкам захотели давать «‎менструальные выходные»

В США обсуждают закон об оплачиваемом выходном при болезненных месячных

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

В США группа из почти 30 демократов предложила законопроект, который обязывает работодателей предоставлять оплачиваемый выходной женщинам при менструальных болях и других репродуктивных проблемах. Об этом сообщает USA TODAY.

По мнению критиков, такая инициатива может вызвать обратный эффект: работодатели будут менее охотно нанимать женщин, что потенциально приведёт к сокращению рабочих мест и снижению заработной платы.

Авторы законопроекта, включая представителей Аризоны и Мичигана, считают, что отказ от оплачиваемого отдыха при болезненных состояниях является «экономическим насилием». Они подчёркивают, что женщины не должны выбирать между зарплатой и здоровьем.

Законопроект также поддерживают левые организации и группы, продвигающие права женщин и репродуктивное здоровье. Эксперты отмечают, что инициатива важна для привлечения внимания к проблемам женщин, но потенциальные последствия для рынка труда остаются спорными. Критики указывают, что принудительное предоставление дополнительных выходных женщинам может противоречить другим инициативам по равной оплате труда.

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Александра Мышляева
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