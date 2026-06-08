Американкам захотели давать «‎менструальные выходные»

В США группа из почти 30 демократов предложила законопроект, который обязывает работодателей предоставлять оплачиваемый выходной женщинам при менструальных болях и других репродуктивных проблемах. Об этом сообщает USA TODAY.

По мнению критиков, такая инициатива может вызвать обратный эффект: работодатели будут менее охотно нанимать женщин, что потенциально приведёт к сокращению рабочих мест и снижению заработной платы.

Авторы законопроекта, включая представителей Аризоны и Мичигана, считают, что отказ от оплачиваемого отдыха при болезненных состояниях является «экономическим насилием». Они подчёркивают, что женщины не должны выбирать между зарплатой и здоровьем.

Законопроект также поддерживают левые организации и группы, продвигающие права женщин и репродуктивное здоровье. Эксперты отмечают, что инициатива важна для привлечения внимания к проблемам женщин, но потенциальные последствия для рынка труда остаются спорными. Критики указывают, что принудительное предоставление дополнительных выходных женщинам может противоречить другим инициативам по равной оплате труда.

Ранее Life.ru сообщал, что за десять лет доля россиянок 18–45 лет, которые ежегодно посещают гинеколога, упала с 76% до 58%. Однако число пациентов, которые идут к врачу только при появлении симптомов, выросло с 14% до 24%. Особенно это касается женщин — они всё чаще откладывают профилактические визиты и обращаются за помощью уже тогда, когда проблема дала о себе знать.