Российская компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Сиксэвэн» в Роспатент. Об этом выяснила SHOT ПРОВЕРКА. Заявка была отправлена 4 июня.

Зумерский мем «сикс-севен» хотят зарегистрировать как товарный знак в России. Фото © Teleram / SHOT ПРОВЕРКА

Под этим брендом планируется выпускать косметику, средства гигиены, биологически активные добавки, витамины, лекарства и даже детское питание. Также компания намерена заниматься рекламой и интернет-торговлей. Сама фирма производит товары для здоровья и красоты.

«6 7» (six seven) — это популярный среди зумеров мем, почти не требующий перевода. Подростки выкрикивают эти слова, делают характерный жест ладонями и веселятся от того, что взрослые не понимают сути происходящего. Теперь эта интернет-шутка может перекочевать из коротких видео на упаковки реальных товаров и полки маркетплейсов.

Ранее Life.ru уже писал, что на волне популярности «сикс-севен» молодые люди массово поехали в Смоленск. У этого региона как раз код 67. Количество бронирований отелей и квартир среди туристов до 24 лет выросло на 26%. Средняя цена ночи в местных гостиницах достигла 4600 рублей — это на 10% больше, чем год назад.