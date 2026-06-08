Зумеры устроили всемирный флешмоб с мемом «сикс-севен»

Зумеры в разных странах отметили неофициальный праздник «сикс-севен», посвящённый популярному интернет-мему «67». Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Зумеры по всему миру устроили флешмобы в честь мема «67». Видео © X / MitcheIl

Наиболее массовая акция прошла в Нью-Йорке. Сотни участников собрались в одном из городских парков в 6:07. Они хором повторяли ставшую вирусной фразу, связанную с мемом, и показывали узнаваемый жест. Похожие встречи и флешмобы прошли также в других странах. Участники публиковали видео и фотографии в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Белый дом опубликовал в TikTok видео с Дональдом Трампом, произносящим модный среди молодёжи мем «six seven». Администрация президента опубликовала ролик в своём официальном аккаунте. На него подписаны уже 6,7 миллиона человек. Однако креатив понравился далеко не всем подписчикам. Комментаторы сразу вспомнили, что сейчас бензин стоит ровно по 6–7 долларов за галлон. А другие с насмешкой призвали вернуться Обаму.