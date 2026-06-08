Деньги или лекарства? В Госдуме объяснили, как рассчитать размер ЕДВ и не потерять в выплатах

Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) получают миллионы россиян — инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО, пострадавшие от чернобыльской катастрофы, Герои России. Но многие не знают, что размер ЕДВ может меняться в зависимости от одного простого решения: оставить набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или получить его деньгами. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил Life.ru, как не потерять в выплатах.

ЕДВ привязана к статусу. Её получают инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, участники СВО, чернобыльцы, бывшие узники, Герои России. Пенсия и ЕДВ приходят вместе, оформлять их раздельно незачем, а инвалиду выплату назначают без заявления по данным медико-социальной экспертизы. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Размер ЕДВ, пояснил парламентарий, определяют два фактора: группа инвалидности или льготный статус, а также решение по набору социальных услуг. Так, инвалид I группы получает около 6 157 рублей, ветеран боевых действий — 4 838,63 рубля, а инвалид войны — до 8 794,41 рубля.

«Отсюда и расхождение между людьми с одинаковой группой. Один забрал набор услуг деньгами, второй оставил его в натуральной форме, и тогда стоимость услуг вычитается из выплаты», — объяснил наш собеседник.

НСУ стоит 1 825,25 рублей и включает три части: лекарства и медицинские изделия, санаторно-курортное лечение, а также проезд к месту лечения и обратно. Брать деньгами разумно тем, кто почти не обращается за льготными лекарствами и санаториями. Сохранять услуги стоит при дорогой терапии — когда годовой объём бесплатных препаратов заметно превышает денежный эквивалент. Отказ или возврат оформляется через Соцфонд до 1 октября, действовать он начнёт с января.

Важный нюанс: когда оснований для ЕДВ сразу два (например, человек одновременно инвалид и ветеран боевых действий), выплата идёт по одному из них — с большей суммой. Складывают основания лишь Героям России и СССР, Героям Труда и пострадавшим от радиации. Остальным придётся выбирать.

Отказать иногда могут потому, что документы не подтверждают категорию, заявление ушло не в тот орган либо сведения о льготнике ещё не попали в информационные системы фонда. Для урегулирования ситуации нужно обратиться в вышестоящее отделение Соцфонда. Практика 2025 и 2026 годов на стороне граждан, и ЕДВ назначается с даты первого обращения Алексей Говырин Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Ранее Алексей Говырин предупредил, что в связи с празднованием Дня России выплата пенсий для некоторых категорий граждан будет произведена досрочно, и объяснил в какие даты будут начисления. По словам депутата, перенос происходит в автоматическом режиме — подавать заявления в Социальный фонд не требуется.