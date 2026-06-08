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8 июня, 12:45

«‎Охотники за привидениями» спустя 2 года победили полтергейста Флиса в Арзамасе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В городе Арзамасе закончилась необычная история, которая длилась целых два года. Организация «Настоящие охотники за привидениями» отчитались о победе над полтергейстом в одной из городских квартир. Об этом рассказали в сюжете программы «Кстати…».

Специалисты подготовили и отправили в мэрию письменные рекомендации по борьбе с полтергейстом, и их выполнили. Теперь активисты говорят, что «приведение», которого назвали Флисом, больше не беспокоит хозяйку квартиры. Женщина настолько уверена, что всё закончилось, что даже начала делать ремонт.

Пассажир пытался открыть дверь в самолёте из‑за «привидения»
Пассажир пытался открыть дверь в самолёте из‑за «привидения»

Напомним, что какая-то таинственная сила терроризировала семью в Нижегородской области. Люди жаловались на разбитую посуду, сломанную мебель и технику, а ещё на синяки, которые, по их словам, оставлял «барабашка». В прошлом году исследователи паранормальных явлений дали этому существу имя — Флис.

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Наталья Афонина
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