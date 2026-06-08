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Регион
8 июня, 12:37

Верховная рада одобрила дорасходы на оборону Украины на $35 миллиардов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MantasVD

Бюджетный комитет Верховной рады рекомендовал принять правки к госбюджету Украины на 2026 год, которые увеличивают расходы на безопасность и оборону на 1,56 трлн гривен (примерно 35,3 млрд долларов). Об этом сообщила глава комитета Роксолана Пидласа, слова которой передаёт «Интерфакс-Украина».

Речь идет о правительственном законопроекте №15224, который комитет предложил утвердить во втором чтении и в целом. Основную часть дополнительных средств планируют обеспечить за счёт Ukraine Support Loan от Европейского союза.

Пидласа также написала в соцсети, что комитет предложил скорректировать ряд положений в тексте кабмина и действующем законе о бюджете. Среди изменений — предварительное распределение более 1,3 млрд гривен из Резервного фонда.

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