«Всё зависит от героев на фронте»: Лавров призвал услышать слова Путина о переговорах

Сергей Лавров заявил, что судьба урегулирования сейчас решается не за столом переговоров. Глава МИД призвал со всей серьёзностью отнестись к словам президента РФ Владимира Путина о том, что всё решают действия бойцов СВО. С таким комментарием министр выступил, отвечая на вопросы журналистов.

«Сейчас всё зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», — подчеркнул министр.

Он пояснил, что вести диалог с Киевом на фоне новых договорённостей о военной помощи бессмысленно. Речь идёт о соглашении, подписанном в Лондоне.

«Вчера, по-моему, в Лондоне руководители Британии, Франции и Германии вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима», — уточнил Лавров. Стороны условились о передаче дополнительных дальнобойных вооружений для ударов вглубь российской территории.

Также руководитель внешнеполитического ведомства добавил, что США не проявляют интереса к возвращению к пониманиям, достигнутым ранее в Анкоридже.

Ранее Владимир Зеленский направил письмо российскому лидеру. В нем содержалась резкая критика, но в конце предлагалось начать прямой двусторонний диалог на нейтральной площадке. Владимир Путин прокомментировал это обращение на пленарном заседании ПМЭФ. Он указал на хамский тон послания и отметил, что контакты на высшем уровне допустимы только после выработки профильными специалистами конкретных договоренностей. Пока в такой встрече нет смысла.