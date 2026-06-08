ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 12:58

Неэффективно и нелогично: Глава Минтранса на себе испытал «прелести» вызова такси с детским креслом

Минтранс займётся детскими креслами в такси по поручению министра Никитина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / logoboom

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / logoboom

Министр транспорта Андрей Никитин на закрытом совещании поделился с коллегами личным опытом вызова такси с детским креслом. Он прождал машину дома полчаса — заказы то принимали, то отменяли, — а затем ещё 40 минут стоял на остановке. Кадры опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Глава Минтранспорта Андрей Никитин о проблемах такси с детскими креслами. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«На личном опыте убедился, насколько это неудобно и неэффективно. У меня даже не было вопроса — сколько это стоит. Это в принципе нелогично»,цитирует корреспондент главу ведомства.

Никитин поручил подчинённым срочно подготовить предложения по совершенствованию перевозок детей в такси. Журналист отмечает, что изменения в этой сфере назрели давно, и теперь, судя по всему, родители маленьких пассажиров могут надеяться на улучшения в ближайшем будущем.

Сбой — не проблема водителя: Минтранс сделает платные парковки бесплатными
Сбой — не проблема водителя: Минтранс сделает платные парковки бесплатными

На ПМЭФ-2026 Андрей Никитин заявил, что ведомство не планирует вводить полный запрет на электросамокаты в крупных городах, а намерено разработать чёткие и понятные правила, которые обеспечат безопасность пешеходов на тротуарах. Он уточнил, что работа над соответствующим регулированием уже ведётся.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дети
  • Минтранс РФ
  • Андрей Никитин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar