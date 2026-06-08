Неэффективно и нелогично: Глава Минтранса на себе испытал «прелести» вызова такси с детским креслом

Министр транспорта Андрей Никитин на закрытом совещании поделился с коллегами личным опытом вызова такси с детским креслом. Он прождал машину дома полчаса — заказы то принимали, то отменяли, — а затем ещё 40 минут стоял на остановке. Кадры опубликовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев.

Глава Минтранспорта Андрей Никитин о проблемах такси с детскими креслами. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«На личном опыте убедился, насколько это неудобно и неэффективно. У меня даже не было вопроса — сколько это стоит. Это в принципе нелогично», — цитирует корреспондент главу ведомства.

Никитин поручил подчинённым срочно подготовить предложения по совершенствованию перевозок детей в такси. Журналист отмечает, что изменения в этой сфере назрели давно, и теперь, судя по всему, родители маленьких пассажиров могут надеяться на улучшения в ближайшем будущем.

На ПМЭФ-2026 Андрей Никитин заявил, что ведомство не планирует вводить полный запрет на электросамокаты в крупных городах, а намерено разработать чёткие и понятные правила, которые обеспечат безопасность пешеходов на тротуарах. Он уточнил, что работа над соответствующим регулированием уже ведётся.