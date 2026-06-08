Сгнившее тело пенсионерки нашли в квартире с мёртвыми кошками во Владивостоке

В одной из квартир Владивостока обнаружили тело 70-летней женщины и нескольких погибших кошек. Жуткое видео выложил спасатель из Приморья.

Сгнившее тело пенсионерки нашли в квартире с мёртвыми кошками и завалами мусора. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / spasatelvl

Соседи перестали контактировать с пожилой жительницей и вскоре почувствовали резкий неприятный запах из жилья. Специалисты вскрыли дверь, но зайти внутрь оказалось сложной задачей. Помещение оказалось полностью захламлено отходами, которые занимали значительную часть пространства.

«15 кошек, гора мусора и куча тараканов, именно такая картина нас ожидала сегодня после вскрытия двери», — рассказал один из спасателей.

Тело хозяйки нашли в ванной комнате, рядом находились мёртвые животные, а также выжившие питомцы. Часть уцелевших кошек сильно обезвожена и нуждается в лечении и операциях. Некоторых животных пока не удалось поймать, они прячутся среди завалов, остальных передают новым хозяевам и собирают средства на восстановление.

Ранее жители башкирского Салавата обнаружили у реки заколоченный холодильник с телом мужчины внутри. По данным пресс-службы СУ СКР по республике, задержан 35-летний местный житель, его заключили под стражу. Следствие установило, что в декабре 2025 года во время совместного распития алкоголя между обвиняемым и его 67-летним знакомым произошла бытовая ссора, переросшая в драку.