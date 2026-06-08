Автора хитов Бритни Спирс и Дуа Липы зарезали в саду собственного дома в Лондоне

В Лондоне зарезали 35-летнего музыканта и продюсера Талай Райли (настоящее имя — Марк Орабийи), сотрудничавшего с Бритни Спирс, Дуа Липой и Зендайей. Об этом сообщает The Standart.

Преступление произошло 5 июня в восточном районе Силвертаун. Прибывшие на вызов медики пытались спасти пострадавшего, однако он скончался от ран прямо в саду своего дома. В ходе того же инцидента ранение получил 20-летний мужчина — он госпитализирован, его жизни ничто не угрожает.

В Скотленд-Ярде уточнили, что по подозрению в убийстве были задержаны трое. 27-летнего мужчину отпустили под залог, расследование в его отношении продолжается. Ещё одного 25-летнего мужчину и 25-летнюю женщину выпустили без предъявления обвинений.

Талай Райли (настоящее имя — Марк Оланиджи А. Олайинка А. Орабийи) родился в Лондоне в 1990 году. На профессиональной сцене он известен как британский автор-исполнитель, получивший широкую известность благодаря композиции «Make You Mine». В 18 лет музыкант заключил своё первое крупное издательское соглашение с Global Publishing. Впервые о нём заговорили в 2009 году — после появления в сингле рэпера Chipmunk, который поднялся до седьмой строчки британского чарта. Затем Райли подписал контракт с мейджор-лейблом Jive/Sony Records. Гастролировал со многими артистами из Великобритании и США.

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