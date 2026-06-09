Календарь травника на июнь 2026: какие целебные растения уже можно собирать и как их применять

Почему июнь — главный месяц для травника

Главные правила июньского сбора

Топ-7 лекарственных растений июня

1. Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum)

2. Таволга вязолистная (лабазник) (Filipendula ulmaria)

3. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium)

Липа сердцевидная (Tilia cordata)

5. Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium)

6. Подорожник большой (Plantago major)

7. Мята полевая и мелисса лекарственная (Mentha arvensis / Melissa officinalis)

Календарь сбора на июнь — шпаргалка

Что ещё можно собрать в июне — краткий список

Базовые рецепты из июньских трав

Как правильно сушить и хранить

Меры предосторожности

Часто задаваемые вопросы

Какие травы собирают в июне для чая?

Можно ли собирать травы после дождя?

Когда лучше собирать зверобой — в июне или июле?

Какие травы июня самые сильные, по народным поверьям?

Чем отличаются травы июня от майских?

Как понять, что растение уже поздно собирать?

Что делать, если перепутал растение и сорвал ядовитое?

Как долго можно хранить высушенные травы?

Где лучше собирать травы — в лесу, в поле или на даче?

Нужно ли мыть травы перед сушкой?

Заключение