Календарь травника на июнь 2026: какие целебные растения уже можно собирать и как их применять
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Июньский сбор трав 2026: зверобой, таволга, тысячелистник, липа, иван-чай, подорожник, мята. Правила сбора, сушки и хранения, рецепты чаёв и настоев. Календарь травника на июнь.
Какие лекарственные травы собирать в июне 2026: зверобой, тысячелистник и другие. Обложка © ChatGPT
Июнь — пик цветения. Травы набирают максимальную силу. Какие растения нужно успеть собрать, как их правильно заготавливать и применять? В этом гиде — 7 главных лекарственных растений июня, проверенные рецепты и строгие правила безопасности.
Почему июнь — главный месяц для травника
В июне природа расцветает по-настоящему. Растения содержат максимум эфирных масел, флавоноидов и других полезных веществ. Кроме того, на июнь и начало июля приходятся два важных природных события.
21 июня 2026 года — летнее солнцестояние. Самый длинный день в году. Считается, что травы, собранные в этот день, обладают особой силой.
Ночь с 6-го на 7 июля — Иван-Купала. По народным поверьям, в эту ночь растения обретают чудесные свойства. Но сбор их начинается уже в июне.
Так что не тяните. Июнь — время, когда природа щедра на свои лучшие дары.
Главные правила июньского сбора
Как правильно собирать лекарственные растения. Фото © ChatGPT
Прежде чем идти в лес или на луг, запомните эти простые правила.
- Время суток: собирайте утром, после того как высохнет роса. Оптимально — с 9 до 11 часов.
- Погода: только сухой солнечный день. После дождя не берите — сырьё заплесневеет.
- Место: вдали от дорог, заводов, полей с пестицидами. Только экологически чистые районы.
- Выбор растений: берите здоровые и неповреждённые экземпляры. Не вырывайте с корнем — срезайте верхушки.
- Не уверены — не берите: ядовитые двойники (белена, болиголов) могут выглядеть очень похоже.
Топ-7 лекарственных растений июня
1. Зверобой продырявленный (Hypericum perforatum)
- Что и когда собирать: цветущие верхушки длиной 20–30 см. Лучшее время — с 15-го по 30 июня.
- Как выглядит: травянистый многолетник до 1 метра. Стебли ребристые, листья с мелкими просвечивающими точками. Цветки ярко-жёлтые. Важно: похожие виды тоже требуют аккуратной идентификации, чтобы не нарваться на ядовитые экземпляры.
- Основные свойства: вяжущее, противовоспалительное, антимикробное. Помогает при нервном напряжении, в некоторых случаях — как народное средство при женских недомоганиях. Известен как «средство от 99 болезней».
- Рецепт масла: свежие цветущие верхушки (30 г) залить 250 мл оливкового масла. Настаивать 3–4 недели в тёмном месте. Масло помогает при ожогах, порезах, пролежнях.
- Осторожно: повышает чувствительность к солнцу. Не загорайте после приёма.
2. Таволга вязолистная (лабазник) (Filipendula ulmaria)
- Что и когда собирать: соцветия-метёлки в период полного цветения. Весь июнь.
- Как выглядит: крупный многолетник до полутора метров. Листья снизу беловойлочные. Цветки мелкие, кремовые. Пахнут мёдом и миндалём.
- Основные свойства: противовоспалительное, жаропонижающее, обезболивающее. Содержит природный аспирин. Помогает при простудах, ревматизме, подагре.
- Рецепт чая: 1 столовую ложку сухих соцветий залить 500 мл кипятка, настаивать 15 минут. Пить при простуде и ломоте в суставах.
- Осторожно: беременным и гипотоникам.
3. Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium)
- Что и когда собирать: верхушки стеблей с цветками. Весь июнь, в начале цветения.
- Как выглядит: многолетник 30–80 см. Листья многократно рассечённые («тысяча листьев»). Цветки мелкие, белые или розоватые, с сильным пряным запахом.
- Основные свойства: кровоостанавливающее, противовоспалительное, бактерицидное. Применяется при желудочно-кишечных расстройствах.
- Рецепт настоя: 1 столовую ложку сухой травы залить 200 мл кипятка, настаивать 30 минут. Принимать по 1/4 стакана 2–3 раза в день до еды.
- Осторожно: повышает свёртываемость крови. Не принимать при тромбофлебите.
Липа сердцевидная (Tilia cordata)
Когда собирать цветки липы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NetPix
- Что и когда собирать: соцветия с прицветным листом. Конец июня, пока цветёт (всего 10–14 дней).
- Как выглядит: крупное дерево до 30 метров. Листья сердцевидные. Цветки желтовато-белые, душистые.
- Основные свойства: потогонное, жаропонижающее, противовоспалительное. Липовый чай — классика при простуде и гриппе.
- Рецепт чая: 2 столовые ложки сухих соцветий залить 400 мл кипятка, настаивать 20 минут. Пить с мёдом.
- Осторожно: практически нет противопоказаний.
5. Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium)
- Что и когда собирать: листья в самом начале цветения, пока бутоны не распустились. Июнь — лучшее время.
- Как выглядит: многолетник до полутора метров. Листья ланцетные. Цветки розово-фиолетовые, собраны в длинную кисть.
- Основные свойства: противовоспалительное, успокаивающее, витаминное. Помогает при гастрите, язве, простатите, бессоннице.
- Рецепт ферментации: листья подвялить 1–2 дня, скрутить до выделения сока (или пропустить через мясорубку). Оставить ферментироваться на 8–24 часа, затем сушить в духовке при 60–80 °С.
- Осторожно: практически нет противопоказаний.
6. Подорожник большой (Plantago major)
- Что и когда собирать: листья в течение всего июня, до цветения.
- Как выглядит: многолетник с прикорневой розеткой широких листьев с дуговидными жилками. Цветонос безлистный, с колосом буроватых цветков.
- Основные свойства: ранозаживляющее, противовоспалительное, отхаркивающее. Свежий лист прикладывают к ранам и укусам насекомых.
- Рецепт настоя: 2 столовые ложки сухих листьев залить 200 мл кипятка, настаивать 15 минут. Принимать при кашле по 1 столовой ложке 3–4 раза в день.
- Осторожно: возможна индивидуальная непереносимость. При серьёзных хронических заболеваниях — после консультации врача.
7. Мята полевая и мелисса лекарственная (Mentha arvensis / Melissa officinalis)
- Что и когда собирать: листья и верхушки побегов, до цветения. Весь июнь.
- Как выглядит: мята полевая — стелющееся растение с овальными листьями и лиловыми цветками. Мелисса — куст до 80 см с сердцевидными листьями и лимонным запахом.
- Основные свойства: успокаивающее, спазмолитическое, ветрогонное. Помогают при бессоннице, стрессе, метеоризме.
- Рецепт чая: 1 столовую ложку свежих листьев (или 1 чайную ложку сухих) залить 200 мл кипятка, настаивать 5–10 минут.
- Осторожность: мята снижает давление. Гипотоникам — осторожно.
Календарь сбора на июнь — шпаргалка
Можно ли в июне собирать иван-чай, мелиссу, подорожник. Фото © ChatGPT
- Зверобой — цветущие верхушки — 15–30 июня.
- Таволга — соцветия — весь июнь.
- Тысячелистник — верхушки с цветками — весь июнь.
- Липа — соцветия — конец июня (10–14 дней).
- Иван-чай — листья — до и в начале цветения.
- Подорожник — листья — весь июнь.
- Мята/мелисса — листья до цветения — весь июнь.
Что ещё можно собрать в июне — краткий список
- Чабрец — начало – середина июня. Антисептик, от кашля.
- Крапива — молодые листья в первой половине июня. Богата железом.
- Ромашка аптечная — цветки в начале цветения. Противовоспалительное.
- Душица — цветущие верхушки. Отхаркивающее.
- Клевер — соцветия. Для сердечно-сосудистой системы.
- Пустырник — цветущие верхушки. Успокаивающее.
Базовые рецепты из июньских трав
Успокаивающий чай. Смешайте равные части иван-чая, мяты и мелиссы. Заварите 1 столовую ложку сбора 500 мл кипятка. Настаивайте 15 минут. Пить на ночь при стрессе и бессоннице.
Ранозаживляющий настой. 1 столовую ложку зверобоя или подорожника залить 200 мл кипятка, настоять 30 минут. Использовать для промывания ран и примочек.
Противопростудный сбор. Смешайте поровну липу, таволгу и сушёную малину. Заварите 2 столовые ложки 400 мл кипятка, настаивайте 20 минут. Пить горячим с мёдом.
Масло зверобоя (см. выше) — лучший друг при ушибах и ожогах.
Как правильно сушить и хранить
Как правильно сушить лекарственные растения. Фото © ChatGPT
- Сушить сразу — не позже чем через два часа после сбора.
- В тени — солнце разрушает эфирные масла. Чердак, навес, сушилка при 35–45 °С.
- Разложив тонким слоем в 1–2 см на ткани или сетке.
- Хранить в сухом, тёмном месте — бумажные пакеты, тканевые мешочки, стеклянные банки. Листья и цветки — до двух лет, корни — до 3–5 лет.
Меры предосторожности
- Никогда не берите неопознанные растения. Ядовитые двойники могут убить. Болиголов, белена, дурман — их легко перепутать с похожими полезными травами.
- Зверобой + солнце = ожог. После его применения не загорайте.
- Тысячелистник — не при тромбофлебите.
- Мята — гипотоникам с осторожностью.
- Беременность, лактация, дети до 12 лет — только после консультации с врачом.
- Не смешивайте с лекарствами без консультации — зверобой, например, взаимодействует со многими препаратами, включая антидепрессанты, противозачаточные, антикоагулянты и иммунодепрессанты.
Часто задаваемые вопросы
Какие травы собирают в июне для чая?
Иван-чай, липа, мята, мелисса, душица, чабрец, лист смородины.
Можно ли собирать травы после дождя?
Нет. Влажное сырьё заплесневеет при сушке.
Когда лучше собирать зверобой — в июне или июле?
Когда собирать зверобой и от чего он помогает. Фото © ChatGPT
В конце июня, в начале цветения. Тогда в нём максимум полезных веществ.
Какие травы июня самые сильные, по народным поверьям?
Зверобой, таволга, иван-чай. Собранные на солнцестояние (21 июня) или на Ивана-Купалу (7 июля), они считаются особенно сильными.
Чем отличаются травы июня от майских?
Майские — молодые листья и почки, богатые витаминами. Июньские — цветущие верхушки, максимум эфирных масел и флавоноидов.
Как понять, что растение уже поздно собирать?
Оно огрубело, пожухло, потеряло цвет или аромат, появились плоды.
Что делать, если перепутал растение и сорвал ядовитое?
Выбросить сразу, не смешивая с другими. Если сомневаетесь — не берите.
Как долго можно хранить высушенные травы?
Как хранить высушенные травы. Фото © ChatGPT
Листья и цветки — до двух лет. Корни и кора — до 3–5 лет.
Где лучше собирать травы — в лесу, в поле или на даче?
Вдали от дорог, заводов и полей с пестицидами. Лучше всего — лесные опушки, суходольные луга, своя дача.
Нужно ли мыть травы перед сушкой?
Нет. Если собираете в чистом месте — просто отряхните от пыли и насекомых.
Заключение
Июнь — лучшее время для заготовки лекарственных трав. Зверобой, таволга, тысячелистник, липа, иван-чай, подорожник, мята — эти семь растений должны быть в вашей домашней аптечке. Соблюдайте правила сбора, не путайте с ядовитыми двойниками, правильно сушите и храните. И помните: травы — это лекарства. Учитывайте противопоказания. Начните с малого: соберите 2–3 самых известных растения, приготовьте чай или настой — и вы почувствуете ту самую связь с природой, которую наши предки считали главной лечебницей. Счастливого сбора и крепкого здоровья!