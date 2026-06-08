Военнослужащий ВСУ в Киеве провёл одиночную акцию с требованием установить чёткие сроки службы и возможность демобилизации. Участник пикета Александр Москалюк заявил, что действующая система военной службы фактически лишает военнослужащих права на увольнение.

По его словам, бойцы, находящиеся в строю с первых дней конфликта, испытывают сильное физическое и психологическое истощение. Он отметил, что военные заслуживают понятных правил завершения службы и ротации.

«Это исключительно ваша вина — провальная мобилизация в постоянной гонке за рейтингами. Вы демотивировали народ, и сейчас большинство граждан чувствуют себя между двумя жерновами», — сказал ВСУшник.

Украинцы всё больше боятся сотрудников ТЦК, которые ловят людей прямо на улице. За своих близких, отправленных на фронт, они готовы кромсать военкомов. Так, бывшего сотрудника ТЦК в Одесском СИЗО заставили ползать на четвереньках с тапком во рту. После этого случая начальника изолятора отстранили от должности. Для выяснения обстоятельств в Одессу направили специальную комиссию. При этом простые украинцы в комментариях не проявляют сочувствия к арестанту.