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8 июня, 13:54

Закованный в цепи боец Москалюк босиком вышел на майдан и обвинил Киев в рабстве

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Москалюк

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Александр Москалюк

Военнослужащий ВСУ в Киеве провёл одиночную акцию с требованием установить чёткие сроки службы и возможность демобилизации. Участник пикета Александр Москалюк заявил, что действующая система военной службы фактически лишает военнослужащих права на увольнение.

По его словам, бойцы, находящиеся в строю с первых дней конфликта, испытывают сильное физическое и психологическое истощение. Он отметил, что военные заслуживают понятных правил завершения службы и ротации.

«Это исключительно ваша вина — провальная мобилизация в постоянной гонке за рейтингами. Вы демотивировали народ, и сейчас большинство граждан чувствуют себя между двумя жерновами», — сказал ВСУшник.

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Александра Мышляева
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